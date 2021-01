महामारी के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शनिवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक में कहा कि कोरोना वायरस महामारी (Corona Virus Epidemic) के बाद एक नई विश्व व्यवस्था आकार लेगी और इसमें भारत की प्रमुख भूमिका होगी. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी (Prahlad Joshi) ने बैठक के बारे में ट्वीट करके बताया कि, "प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था आकार लेने वाली है और भारत उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा." जोशी के मुताबिक, बैठक में पीएम ने कहा कि यह दशक महत्वपूर्ण है, यह उसी तरह का है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का था. ऐसे में हम पहले की तरह मूकदर्शक नहीं बने रह सकते हैं. हम इस मौके पर उभरेंगे और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श व परंपरा के आधार पर आगे बढ़ेंगे.

Addressing the meeting of NDA leaders, Prime Minister Shri @NarendraModi ji today said that after the pandemic, a new world order is about to take shape & India has a big role to play in the emerging new world order.

He said this decade is a very important one, just like the decade after 2nd world war, unlike earlier, we are not going to be a mute spectator. We will rise to the occasion based on our traditions and ideals of Vasudhaiva Kutumbakam, the Prime Minister added.