IAF की कार्रवाई के बाद शत्रुघ्न सिन्हा बोले, प्रधानमंत्री जी आपको पूरा सपोर्ट

पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है. भारतीय वायुसेना (indian air force) ने पीओके के आतंकी कैंप पर (Air strike on Terrorist Camp) ने हवाई हमला किया और उसके सारे कैम्पों को तबाह कर दिया. सरकारी सूत्रों ने खबर दी है कि वायुसेना की इस बड़ी कार्रवाई में करीब 300 आतंकवादी मारे गए हैं और इसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर का बहनोई यूसुफ अज़हर भी मारा गया है जो यह कैंप चला रहा था. एयरफोर्स की इस कार्रवाई के बाद देशभर से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. इसी कड़ी में भाजपा के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने भी बड़ा बयान दिया है.

12 मिराज, 1000 किलो बम, 2 मिनट का ऑपरेशन और 300 आतंकी ढेर, 10 बड़ी बातें

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया, ''इस समय पूरा देश आपके साथ खड़ा है. हम सभी आपके साथ हैं और आपको पूरा सपोर्ट है''. आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना (indian air force) की इस बड़ी कार्रवाई पर विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद ने सीआरपीएफ पर फिदायीन हमला किया था. ये संगठन पाकिस्तान में दो दशक से सक्रिय है. पाकिस्तान को उनके कैंप के बारे में लगातार जानकारी दी जाती रही है, लेकिन उन्होंने इनकार किया है. उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया.

Hon'ble PM Sir! The entire nation is with you @narendramodi in this hour. We are all with you and you have our fullest support.

Salutes to the Great Indian Air Force. Jai Hind ki Sena, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho! Jai Hind.