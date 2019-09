लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तानियों का हिंसक प्रदर्शन, मेयर ने की निंदा

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में लंदन में प्रदर्शन कर रहे है पाकिस्तानियों ने भारतीय उच्यायोग के दफ्तर के शीशे तोड़ दिए. पाकिस्तानियों की इस हरकत पर लंदन के मेयर सादिक खान ने माफी भी मांगी है. भारतीय उच्यायोग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस घटना की बारे में जानकारी दी गई है. इस ट्विटर के जवाब में लंदन के मेयर और पाकिस्तान के मूल के सादिक खान ने कहा, मैं इस अस्वीकार्य व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूं और इस मुद्दे को पुलिस के सामने उठाउंगा'. आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को मुद्दे को हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश कर रहा है साथ ही प्रोपेगंडा भी कर रहा है. लेकिन अभी तक उसको हर मोर्चे पर मात ही खानी पड़ी है.

I utterly condemn this unacceptable behaviour and have raised this incident with @metpoliceuk to take action.