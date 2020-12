180KM/घंटे की रफ्तार से विस्टाडोम कोच का ट्रायल रन पूरा; शीशे की छत, घूमने वाली सीटें आकर्षण का केंद्र

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, नए विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), चेन्नई द्वारा किया गया है. विस्टाडोम पर्यटक कोच यूरोपीय शैली के कोच हैं, जिनमें यात्रियों की सुविधा के लिए तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं और ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें मनोरम दृश्य पेश करते हैं.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्पीड ट्रायल रन पूरा होने की जानकारी ट्वीट कर दी है. उन्होंने इस आलीशान कोच का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें इसकी खासियतें बताई गई हैं. उन्‍होंने लिखा है, "इस साल के अंत से पहले, भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज (बीजी) लाइनों के लिए पहले विस्टाडोम कोच का 180 किमी प्रति घंटे गति से ट्रायल रन सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है. ये कोच यात्रियों को यादगार, सुखद और मनोरंजक सफर उपलब्ध कराएंगे."

