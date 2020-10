इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर PM मोदी ने किया ट्वीट, शक्ति स्थल पहुंचीं प्रियंका गांधी

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि.'' कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इंदिरा गांधी को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं. बता दें कि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं. आज ही के दिन 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी. इंदिरा गांधी जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं. इसके बाद 1980 में दोबारा वह इस पद पर पहुंचीं. वह वर्ष 1959 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं थीं.

Tributes to our former PM Smt. Indira Gandhi Ji on her death anniversary.