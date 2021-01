इंडोनेशिया की श्रीविजया एयरलाइंस के विमान का उड़ाने भरने के कुछ ही मिनट में टूटा संपर्क

इंडोनेशियाई उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता अदिता इरावती ने यह जानकारी दी. विमान से आखिरी बार संपर्क दोपहर 2.40 बजे हुआ था. बताया जा रहा है कि विमान में 50 से ज्यादा यात्रियों के अलावा चालक दल था. इंडोनेशियाई एयरलाइंस का यह बोइंग 737-500 विमान था. एयरलाइन का कहना है कि वह घटना की जांच में जुटी है.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.



Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTC