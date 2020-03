लोगों से Coronavirus फैलाने के लिए कहने वाला शख्स गिरफ्तार, Infosys ने भी नौकरी से निकाला

खुले स्थान पर लोगों को छींकने और कोरोना वायरस का फैलावे के लिए उकसाने के आरोपी इंफोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत इंजीनियर को कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में लिया है. शख्स की पहचान मुजीब मोहम्मद के रूप में हुई है. उसने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, ‘‘आएं साथ आएं, बाहर निकलें और खुले में छींके और वायरस फैलाएं.'' बेंगलुरु के संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने एक बयान में कहा, ‘‘जिस व्यक्ति ने लोगों से खुले में छींकने और वायरस फैलाने की बात कही थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उसका नाम मुजीब है और वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस में काम करता है.'' आईटी कंपनी इंफोसिस ने शुक्रवार को कहा कि उसने कोरोना वायरस से संबंधित सोशल मीडिया पर ‘‘अनुचित पोस्ट'' करने वाले कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है.

सोशल मीडिया के जरिए सामने आए मामले पर इंफोसिस ने भी प्रतिक्रिया दी है. इंफोसिस ने अपने आधिकारिक हैंडल पर एक ट्वीट किया कि कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट आचार नियमावली के खिलाफ है. उसने कहा, ‘‘इंफोसिस ने अपने एक कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी जांच पूरी कर ली है, और हम मानते हैं कि यह गलत पहचान का मामला नहीं है.''

Infosys has completed its investigation on the social media post by one of its employees and we believe that this is not a case of mistaken identity. (1/2)