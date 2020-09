श्रीलंकाई ऑयल टैंकर में लगी आग पर काबू पाया गया, केमिकल पाउडर की गई एयर ड्रॉपिंग 

एएनआई के मुताबिक, नौसेना ने ताजा जानकारी में बताया कि आईएनएस सह्याद्री के कमांडर की सूचना के मुताबिक, एमटी न्यू डायमंड ऑयल टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है. वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए हवा से निगरानी की जा रही है.

On Scene Commander INS Sahyadri reports, fire on MT New Diamond under control. Aerial reconnaissance being undertaken to assess the present situation, to be followed by boarding of ship: Indian Navy https://t.co/c3RNpTaSt0