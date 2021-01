घुटनों तक बर्फ के बीच जवानों ने महिला, नवजात बच्चे को कंधे पर लादकर अस्पताल से घर छोड़ा

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सेना के जवानों ने एक महिला और उसके नवजात बच्चे को स्ट्रेचर में कंधे पर लादकर अस्पताल से घर पहुंचाया. पाजलपोरा से दुनिवर की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है, जो कि भारी बर्फबारी की वजह से बंद है. स्थानीय लोगों और नर्सिंग स्टाफ ने भी इस काम में जवानों की मदद की.

Jammu and Kashmir: Army personnel in Sopore carried a woman and her newborn on a stretcher from hospital to her home, Pazalpora to Duniwar for about 3.5 km due to heavy snow blocking the road. Locals and nursing assistance also helped the troops. pic.twitter.com/3JoItp3XfZ