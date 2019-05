जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ, राहुल गांधी ने दी बधाई

आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने वाले वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने 46 वर्षीय नेता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. उनकी पार्टी को विधानसभा की 175 में से 151 सीटें मिली हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जगन मोहन रेड्डी को ट्विटर के जरिए बधाई दी. बता दें, वाईएसआर कांग्रेस ने पांच साल पहले तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने एन. चन्द्रबाबू नायडू की तेदेपा को बुरी तरह हराया है. इसके साथ ही, वाईएसआर कांग्रेस ने राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर जीत दर्ज की है.

Congratulations to Jagan Reddyji on being sworn in as the CM of Andhra Pradesh.



My best wishes to him, his new team of ministers and to all the people of the state.