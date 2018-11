पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला वर्षों से राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं और कभी-कभार ही एक दूसरे से आंखें मिलाते हुए देखे गए. लेकिन बुधवार शाम पूरा माजरा ही पलटा हुआ नजर आया. उमर अब्दुल्ला ने 15 मिनट के भीतर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट्स को चार बार रीट्वीट किया है. यह हुआ तब जब महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया. और इसके कुछ मिनट बाद ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग करने का आदेश जारी कर दिया.उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में सबसे पहला ट्वीट तब किया, जब महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके बताया कि उनका सरकार बनाने के दावे का फैक्स राजभवन नहीं जा रहा है. इसके बाद अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, 'जम्मू-कश्मीर राजभवन को नई फैक्स मशीन की तुरंत जरूरत है.' इसके तुरंत बाद राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने का आदेश जारी कर दिया. इस पर मुफ्ती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. इनमें से चार ट्वीट्स को अब्दुल्ला ने रीट्वीट किया. और ये सारे रीट्वीट 15 मिनट के भीतर किए गए.

And I never thought I'd be retweeting anything you said while agreeing with you. Politics truly is a strange world. Good luck for the battle ahead. Once again the wisdom of the people will prevail. https://t.co/OcN9uRje1s