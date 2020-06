जम्मू कश्मीर: पुंछ जिले में बादल फटने से मची तबाही,कई घर हुए क्षतिग्रस्त तो कई वाहन बारिश में बह गए

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार रात को बादल फटने के बाद आयी बाढ़-बारिश में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ वाहन बाढ़ में बह गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बादल फटने से डिंगला क्षेत्र का ऊपरी इलाका प्रभावित हुआ जिसके बाद आयी बाढ़ में कुछ घर और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं.

