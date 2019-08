जब अनंतनाग में NSA अजीत डोभाल ने लोगों से पूछा-कोई तकलीफ तो नहीं है? तो मिला ये जवाब, देखें- VIDEO

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है. इसके बाद से ही राज्य के कई इलाकों में धारा 144 लागू है. केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है. दोनों नए केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आ जाएंगे. फिलहाल राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल तैनात हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल (Ajit Doval) खुद घाटी में मौजूद हैं और लोगों से मिल रहे हैं. इसी बीच प्रसार भारती ने आज कुछ वीडियो जारी किये हैं. जिसमें एनएस अजीत डोवाल अनंतनाग (Anantnag) में आम लोगों से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं.

National Security Advisor Ajit Doval interacts with shopkeepers at a market in Anantnag, Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/kp6nUIKgew