जेट एयरवेज के CEO विनय दुबे ने अपने पद से दिया इस्तीफा, बताई यह वजह...

जेट एयरवेज (Jet Airways) के सीईओ विनय दूबे (Vinay Dube) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है. इससे पहले आज ही जेट एयरवेज के उप सीईओ एवं सीएफओ अमित अग्रवाल ने भी इस्तीफा दे दिया था. विमानन कंपनी ने बताया था कि अग्रवाल का इस्तीफा 13 मई से प्रभावी है.

Jet Airways Chief Executive Officer Vinay Dube has resigned from the services of the Company with immediate effect citing personal reasons pic.twitter.com/akWgWNrLII