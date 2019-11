Jharkhand Assembly Election 2019: झारखंड में पहले चरण की 13 सीटों के लिए मतदान शुरू

झारखंड के मुख्यमंत्री ने लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है. उन्होंने कहा, ''आपका एक वोट राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है.''







Jharkhand Chief Minister Raghubar Das: Today is the first phase of #JharkhandAssemblyPolls. I appeal to all to vote in large numbers. Your one vote is important for the development of the state. (File pic) pic.twitter.com/VcSQkpH1ta