कर्नाटक संकट: बागी विधायकों ने कांग्रेस और JDS नेताओं से बताया 'खतरा' तो आधी रात होटल पहुंचे पुलिस अधिकारी

मुंबई के एक होटल में शनिवार से रुके कर्नाटक (Karnataka) के बागी विधायकों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. बता दें कि कांग्रेस (Congress) नेता डीके शिवकुमार और जेडीएस (JDS) नेता बुधवार को मुंबई पहुंच चुके हैं. मुंबई पुलिस को लिखे एक पत्र में 10 विधायकों ने कहा कि वह कर्नाटक से मुंबई आ रहे राज्य के नेताओं से नहीं मिलना चाहते हैं. इस पत्र पर 10 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं. पत्र में कहा गया, 'हमने सुना है कि श्री कुमारस्वामी और श्री शिवकुमार के आने से होटल में हंगामा हो सकता है और हमें उनसे खतरा महसूस हो रहा है. हम उनसे मिलना नहीं चाहते. कृपया इस मामले में हमारी मदद करें और उन लोगों को होटल में घुसने की इजाजत ना दें.'

विधायकों की मांग के बाद महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस की दंगा कंट्रोल टीम होटल में पहुंच गई है. एसीपी दिलीप सावंत भी होटल पहुंचे हैं.

Mumbai: Dilip Sawant, Additional Commissioner of Police (Northern Region) reaches Hotel Renaissance in Powai where 10 rebel Karnataka Congress-JD(S) MLAs are staying. #Maharashtrapic.twitter.com/9WbFpK6pko