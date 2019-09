मालदीव में भी पाक को 'पटखनी', कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत की तरफ से मिला यह जवाब, देखें VIDEO

भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के बीच तनाव का असर मालदीव (Maldives) की संसद में भी देखने को मिला. पाकिस्तान द्वारा वहां कश्मीर का मुद्दा उठाने पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश (Harivansh) ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. दरअसल मालदीव में दक्षिण एशिया की संसदों के अध्यक्षों की बैठक (South Asian Speakers Summit) का आयोजन किया गया है, जहां पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर क़ासिम सूरी ने 370 हटाने और कश्मीर से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू कर दिए. ऐसे में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कश्मीर पर बोलने वाले पाकिस्तान के प्रतिनिधि को रोका और कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. इस पर किसी और को बोलने का हक नहीं है.

#WATCH Harivansh, Dy Chairman of Rajya Sabha, in Maldives Parliament after Dy Speaker of Pakistan National Assembly raised Kashmir issue: We strongly object raising of internal matter of India in the forum.There's need for Pak to end cross-border terrorism for regional peace... pic.twitter.com/vN2MwWhAEM