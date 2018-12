सबरीमाला मंदिर दर्शन करने पहुंची महिलाएं, प्रदर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु

पिछले दिनों केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद आज सुबह कई महिलाएं (जिनकी उम्र 50 साल से कम) मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचीं. जिस महिला ने इस अभियान में मदुरई से पैदल यात्रा शुरू की थी, वह पुलिस से बचते हुए सुबह 4 बजे पांबा पहुंची, जहां से मंदिर की दूरी 4 किमी है. इसके बाद अन्य महिलाएं भी पहुंचने लगी. आखिर सूचना मिलने तक 11 महिलाएं एकत्रित हो चुकी थीं. बता दें कि ये महिलाएं चेन्नई स्थित संगठन ‘मनिति' के तत्वावधान से वहां पहुंच रही हैं. मनिति की सदस्य सेल्वी ने एक मलयाली टेलीविजन चैनल को बताया था समूह में कई राज्यों की महिलाएं शामिल होंगी. इन राज्यों में तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, ओडिशा,कर्नाटक और केरल शामिल हैं. सदस्य के अनुसार इस संबंध में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ऑफिस को पहले ही सूचना दी जा चुकी है.

Kerala: Ayyappa devotees protest outside Kottayam Railway Station following reports of women devotees' visit to #Sabarimala Temple today. Police at the spot. pic.twitter.com/3PbqQgLxaJ