अमित शाह बोले- देश को तोड़ने वालों के अंदर होना चाहिए NSG का डर, जवानों को नुकसान पहुंचाने पर चुकानी होगी भारी कीमत

गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कार्यक्रम में कहा कि हमारी नीति आंतकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की है और एनएसजी इसमें अहम भूमिका निभाती है. जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और शांति भंग करना चाहते हैं उन्हें एनएसजी की मौजूदगी का डर होना चाहिए. अगर इसके बाद वो लोग नहीं रुकते हैं तो यह एनएसजी की जिम्मेदारी है कि वह उनसे मुकाबला करे और उन्हें परास्त करे. शाह ने कहा कि हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं. 10,000 सालों के हमारे इतिहास में भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया. बावजूद इसके हम किसी को अपनी शांति भंग करने की इजाजत नहीं देंगे और जो भी कोई भी हमारे जवानों की जान लेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी.

We want peace in the entire world. In our history of 10,000 years, India has never attacked anyone. We would not even allow anyone to disrupt our peace and anyone who takes the lives of soldiers will have to pay dearly: HM Shri @AmitShahpic.twitter.com/utMLBziB8g