कुमार विश्वास ने केजरीवाल के पुराने ट्वीट को रीट्वीट कर उनके अमानतुल्लाह खान पर दिये गए बयान की दिलाई याद

नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गयी और सैकड़ों अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हिंसा बंद होने के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. जाने-माने कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके कुमार विश्वास ने इशारों ही इशारों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है. कुमार विश्वास ने केजरीवाल के लगभग 6 साल पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया है. जिसमें वर्तमान में केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले अमानतुल्लाह खान पर उन्होंने पोस्टर चिपकाने का आरोप लगाया है और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है कि वो अमानतुल्लाह को गिरफ्तार न कर के AAP के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है.

Interestingly, Amanatullah who has confessed that he put up posters, is not being arrested. Police is arresting only AAP people.