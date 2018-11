लैंड डील मामले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने हाजिर होने को कहा

को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भूमि सौदा मामले में समन जारी कर पेश होने के लिए कहा है. आपको बता दें कि साल 2017 में बीकानेर जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा के करीबियों के यहां छापेमारी कर चुका है. एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक़ ईडी ने फरीदाबाद में तीन जगहों पर छापेमारी की थी. जिन लोगों पर छापेमारी हुई है उनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी महेश नागर और अशोक कुमार भी शामिल हैं. दरअसल, बीकानेर में 270 बीघा जमीन 79 लाख में खरीदी गई और इसके बाद तीन साल में 5 करोड़ में बेच दी गई. इसी को लेकर ईडी ने यह छापेमारी की थी.

Enforcement Directorate has summoned Robert Vadra in the land deal case. More details awaited pic.twitter.com/XkjFMu2Q2h