UP में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू होगा लॉकडाउन, जानें किन सेवाओं की होगी छूट और कहां रहेगी पाबंदी

सरकार, हालांकि, आने वाली ट्रेनों की अनुमति देगी और यात्री घर जाने के लिए विशेष बसों का उपयोग कर सकेंगे. इसके साथ-साथ सड़कों - राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर भी काम जारी रहेगा. बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 हजार पार कर चुका है और राज्य में अब तक 845 लोगों की जान जा चुकी है. राज्य में फिलहाल 9 हजार 900 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं वहीं, 20 हजार से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई.

Uttar Pradesh Government imposes lockdown in the State from 10 pm tomorrow till 5 am on 13th July. pic.twitter.com/KISyWekCW8