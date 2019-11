Maharashtra News: महाराष्ट्र में जारी सियासी 'नाटक' के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने किया Tweet-'लालच की राजनीति ने...'

Maharashtra News: महाराष्ट्र में जारी सियासी नाटक के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) ने इस्तीफा दे दिया. दोनों नेताओं का यह इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश के बाद हुआ है. दोनों नेताओं के इस्तीफे के बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया. कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने ट्वीट कर कहा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने लोकतंत्र और विश्वास को बनाए रखा. शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया, 'आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अच्‍छी भावना प्रबल हुई. लालच की राजनीति ने संविधान को ताक पर रख दिया था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने लोकतंत्र और विश्‍वास को बनाए रखा. संविधान अमर रहे! सुप्रीम कोर्ट अमर रहे! सत्‍यमेव जयते!

Finally, after the SC verdict good sense seems to have prevailed. The greedy politics which had taken the Constitution for granted, abided by the SC orders keeping democracy & faith intact. Long Live Constitution! Long Live SC! Satyamev Jayate!#ConstitutionDay#MaharashtraCrisis