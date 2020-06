कोरोना वायरस की महामारी का सामना कर रही मुंबई पर एक और संकट मंडरा रहा है. भारत के मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अरब सागर के ऊपर विकसित कम दबाव का क्षेत्र एक गंभीर चक्रवात के रूप में तीव्र होने और 3 जून को उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों को पार करने की संभावना है. महाराष्‍ट्र को पार करने के बाद इस चक्रवाती तूफान का असर राजधानी मुंबई पर भी पड़ने की संभावना है. IMD ने ट्वीट किया, "कम दबाव का क्षेत्र का प्रभाव बढ़ रहा है. इसके चक्रवाती तूफान में तब्‍दील होने और 3 जून की शाम/रात के दौरान नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात के तट को पार करने की संभावना है."

The Low pressure area intensified into depression today morning. To intensify into a Cyclonic Storm and cross North Maharastra and South Gujarat coast during 3rd June evening/night. pic.twitter.com/mQtFqywKk7