87 साल के बुजुर्ग डॉक्टर कर रहे नेक काम, कोरोना के बीच साइकिल से लोगों के घर जाकर कर रहे इलाज

कोरोना वायरस महामारी (Corona pandemic) ने लोगों के मन में एक खौफ पैदा कर दिया है. हालांकि अब धीर-धीरे हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब भी लोग अपने घरों से तभी बाहर निकलते हैं जब कोई जरूरी काम हो. कोरोना वायरस (महामारी के संक्रमण से बचने के लिए बहुत से डॉक्टर्स तो अब भी मरीजों को देखने में हिचकिचा रहे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र Maharashtra) के एक बुजुर्ग डॉक्टर गरीबों की मदद के लिए बहुत नेक काम कर रहे हैं. महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के रहने वाले बुजुर्ग डॉक्टर की उम्र 87 साल है और ये होम्योपैथिक डॉक्टर (Homoeopathic doctor) हैं. जबसे कोरोना वायरस महामारी शुरु हुई तबसे लेकर अबतक ये लोगों के घर जाकर उनका इलाज कर रहे हैं.

For the last 60 years, I've been visiting villagers almost daily. Due to fear of #COVID19, doctors are scared of treating poor patients but I've no such fear. Nowadays, young doctors are only after money, they don't want to serve poor: Dr Ramchandra Danekar, Homoeopathic doctor