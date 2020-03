Maharashtra Coronavirus Update: महाराष्ट्र में कोरोना से उबरने के बाद दो लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी

Maharashtra Coronavirus Update: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. हर दिन नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है. बुधवार को कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 600 पार कर गया. इस दौरान आज ही 70 नए मामले सामने आए. इस बीच अच्छी खबर मिल रही है. कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में दो लोगों इस संक्रमण से उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. न्यूज एजेंसी ANI ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से खबर दी है कि मुंबई और औरंगाबाद के दो लोगों को कोरोना वायरस से पूरी तरह उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. उन्होंने बताया कि दोनों मरीजों का COVID-19 सैंपल निगेटिव पाया गया. बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अब तक 122 मामले सामने आ चुके हैं और तीन लोगों की मौत हो चुकी है. महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोनावायरस के 19 नए मामले सामने आए. इनमें 7 मामले मुंबई के शामिल हैं.

First 2 #COVID19 cases in the state discharged from hospital after their full recovery from the disease,as confirmed by 2 successive negative samples during follow-up period. 2 people from Mumbai-Aurangabad were also discharged upon their recovery: Public Health Dept, Maharashtra pic.twitter.com/QPZUJvFRyq