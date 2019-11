महाराष्ट्र में सरकार गठन की कोशिशों के बीच रविवार को सोनिया गांधी से मिलेंगे NCP प्रमुख शरद पवार

महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार बनाने की जारी कोशिशों के बीच NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) रविवार (17 नवंबर) को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात करेंगे. मुलाकात के दौरान शिवसेना (Shiv Sena) के साथ सरकार बनाने को लेकर उठाए जाने वाले फैसलों को लेकर बातचीत की उम्मीद की जा रही है. न्यूज एजेंसी ANI से वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस अकेले चीजों को तय नहीं कर सकती. NCP प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 17 नवंबर को मिलेंगे और आगे क्या कदम उठाया जाए इस पर चर्चा करेंगे. वे तय करेंगे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए. इसके बाद आगे की राजनीतिक रणनीति तैयार होगी, जिसका पालन किया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा. बता दें कि इसी बाबत गुरुवार को मुंबई में पहली बार तीनों दलों की साथ बैठक हुई. इसमें एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया गया. इसके बाद तीनों पार्टियों के बड़े नेता आपस में मिलकर विचार करेंगे.

Mallikarjun Kharge, Congress: Once they both sit and discuss, only then will the political strategy be prepared. That will be followed and implemented. #MaharashtraGovtFormationhttps://t.co/IXgfWxRZTR