महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस के बीच PM मोदी से मिले शरद पवार, मुलाकात के बाद किया यह Tweet...

महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार पर सस्पेंस के बीच NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. पीएम मोदी (PM Modi) और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात संसद भवन में हुई. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब सूत्रों से ऐसी खबरें आ रहीं कि महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में शिवसेना (Shiv Sena) को सत्ता की दौड़ से बाहर करने की जीतोड़ कोशिश कर रही बीजेपी (BJP) शरद पवार (Sharad Pawar) के लिए राष्‍ट्रपति पद की पेशकश की है. हालांकि राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी मोलभाव की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया.

बता दें कि शरद पवार और पीएम मोदी के बीच की मुलाकात महाराष्ट्र के किसानों की समस्या को लेकर हुई है. राकांपा प्रमुख शरद पवार ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात की और उन्हें महाराष्ट्र के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया. इसके साथ ही उन्होंने फसलों को हुए नुकसान और राज्य में बढ़ते कृषि संकट के मद्देनजर उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

During my meeting with @PMOIndia today, I invited him to inaugurate a three day conference & exhibition at Vasantdada Sugar Institute from 31st Jan to 2nd Feb 2020. The theme of the conference is 'Sustaiability – Innovation & diversification in sugar and allied industry. pic.twitter.com/AHOsGwlkHv