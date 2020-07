महाराष्‍ट्र (Maharastra) के मुख्‍यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने सोमवार को पोर्टल 'महाजॉब्‍स' (Mahajobs Portal) का शुभारंभ किया. महाराष्‍ट्र सरकार की योजना इस पोर्टल के जरिये कंपनियां और श्रमिकों को श्रम शक्ति और रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराना है. पोर्टल की शुरुआत को नियोक्ताओं और कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है. राज्‍य सरकार के सामने इस समय प्रमुख चुनौती कोरोना संकट के चलते आर्थिक परेशानी से जूझ रहे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्‍ध कराना है.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray launched the Mahajobs Portal today.



This portal aims at making local manpower and employment opportunities available to companies and workers respectively.#MahaJobsPortalpic.twitter.com/pVcoIM1JXi