ममता बनर्जी का तीखा तंज, 'अमित भैया' पहले दिल्ली संभाल लो, फिर बंगाल की सोचो

कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता ने कहा कि दिल्ली की स्थिति को पुलिस संभाल नहीं पाई. अगर ये बंगाल में होता तो अमित भैया कहते- क्या हुआ. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. हम चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए. या तो आप कानून वापस ले लें या फिर कुर्सी छोड़ दें.

ममता ने आगे कहा कि हम किसानों के साथ हैं और चाहते हैं कि ये कानून वापस हों. ये कानून जबरदस्ती पास करवाए गए हैं. मोदी सरकार ने दिल्ली में हुई हिंसा को बहुत खराब तरीके से हैंडल किया.वहां जो हुआ उसके लिए पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है. पहले दिल्ली को संभालो, फिर बंगाल के बारे में सोचो.

We are with farmers & we want withdrawal of these laws. The farm laws have been passed forcibly.Modi Govt has badly handled the situation in Delhi & BJP is responsible for what had happened there.First tackle Delhi then think of Bengal: West Bengal CM Mamata Banerjee

Police could not tackle the situation in Delhi. If it would have Bengal then Amit bhaiya would have said, "kya hua?" We strongly condemn it. We want these three laws to be repealed. Either you withdraw the laws or leave the chair: West Bengal CM Mamata Banerjee at the Assembly