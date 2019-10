फारूक अब्दुल्ला के जन्मदिन पर ममता बनर्जी ने दी बधाई, 'मुश्किल वक्त' में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और भरोसा दिलाया कि वह 'मुश्किल समय' में उनके साथ खड़ी हैं. उन्होंने अब्दुल्ला से सकारात्मक बने रहने की अपील की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. बनर्जी ने ट्वीट किया, 'फारूक अब्दुल्ला जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. यह आपके लिए मुश्किल समय है. हम आपके साथ खड़े हैं. कृपया सकारात्मक बने रहिए. हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं.'

Birthday wishes to Farooq Abdullah Ji. These are difficult times for you. We stand by you. Please stay positive. We pray for your good health @OmarAbdullah