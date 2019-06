चलती ट्रेन पकड़ रहा था शख्स, पैर फिसला और ऐसे बच निकला मौत के मुंह से... देखें Shocking VIDEO

ओडिशा के संबलपुर में एक ट्रेन के चलने के दौरान ऐसा हादसा हुआ, जिसका वीडियो देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा. जी हां, मंगलवार को ओडिशा के झारसुगुदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन रवाना होने लगी तो राजेश तलवार नाम के शख्स चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, इसी दौरान उनका पैर फिसला और वह स्टेशन के प्लैटफॉर्म और चलती ट्रेन के गैप में गिर पड़े. कुछ सेंकेड तक वह ट्रेन के साथ घिसते हुए आगे तक गए, लेकिन फिर वह नीचे गिर गए. हालांकि इस घटना के दौरान वह बच गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

#WATCH: A man survives after he fell on the tracks through the gap between the platform and the train at the Jharsuguda railway station while trying to board a moving train. (18-06) #Odishapic.twitter.com/sz9wIYDN0z