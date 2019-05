नीच वाले बयान पर फिर फंसे मणिशंकर अय्यर? अब कहा- मैं उल्लू हूं लेकिन इतना बड़ा उल्लू नहीं

पीएम मोदी को 'नीच' कहने वाले बयान को एक वेबसाइट में लेख लिखकर उसको सही ठहराने के मामले में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि एक लाइन लेकर इसमें मुझसे सवाल पूछा जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मैं इस खेल में फंसने वाला नहीं हूं, मैं उल्लू हूं, लेकिन इतना बड़ा उल्लू नहीं हूं'. अय्यर ने कहा 'मैं हमेशा से मीडिया का पीड़ित रहा हूं और इसने मेरा बहुत नुकसान पहुंचाया है. मैं इस पर कोई सफाई नहीं दूंगा, मुझे बताया गया है कि पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान दिया जा चुका है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि जब वह 6 साल के थे तो प्रधानमंत्री नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे और जब 23 साल के हुए तो उनका निधन हो गया. अय्यर ने कहा, 'मैंने राजनीति इसी समय सीखा है. आज इस सरकार ने जो माहौल बनाया है उसकी तुलना नेहरू काल से नहीं हो सकती है. आपको बता दें कि अंग्रेजी वेबसाइट में लिखे एक लेख में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने दो साल पहले पीएम मोदी को नीच बतानेवाले अपने बयान को सही ठहरा कर एक बार फिर गहमागहमी बढ़ा दी है. अपने लेख में मणिशंकर ने राजीव गांधी और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि दो साल पहले उन्होंने अपनी टिप्पणी में भविष्यवाणी की थी. हालांकि तब विवाद होने के बाद अय्यर ने इसे अपनी ख़राब हिंदी की चूक बताते हुए माफ़ी मांगी थी.

#WATCH Mani Shankar Aiyar, Congress: Statement has come from my side, there is a whole article, picking out one line from it and saying "now talk on this". I'm not ready to be involved in your games, 'main ullu hoon, lekin itna bada ullu nahi hoon'. pic.twitter.com/xsqhdycxXA