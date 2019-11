पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह को उम्मीद, महाराष्ट्र में Congress-NCP और शिवसेना की सरकार बनेगी

महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि Congress-NCP और शिवसेना सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए. इसके साथ ही जब उनसे संविधान दिवस पर संसद के संयुक्त सदन को विपक्ष की ओर से बहिष्कार करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके संविधान का कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि यह सबको याद दिलाया गया है कि संवैधानिक मानकों को वर्तमान सरकार तोड़ रही है. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, हम जीतेंगे'. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस 27 नवंबर को विधानसभा में बहुमत साबित करें. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला Congress-NCP और शिवसेना की ओर से दाखिल की गई उस याचिका पर सुनाया है जिसमें बीजेपी और अजित पवार के सरकार बनाने का विरोध किया गया है. कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने का आदेश सुनाया है.

Former Prime Minister & Congress leader Dr. Manmohan Singh on 'if NCP-Shiv Sena-Congress will be able to form a govt in Maharashtra': I hope they will. We all respect the Supreme Court, we should respect its judgement. (File pic) pic.twitter.com/hiIBDaucJp