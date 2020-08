Mann Ki Baat का 68वां संस्करण, इन मुद्दों पर बोल सकते हैं PM नरेंद्र मोदी

Unlock 4 के तहत सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो के परिचालन को मंजूरी दी है. वहीं, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है. ऐसे में पीएम मोदी देशवासियों से कोरोना से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेसिंग व अन्य नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील कर सकते हैं.

Tune in at 11 AM on 30th August. #MannKiBaatpic.twitter.com/PuaZEqmT78