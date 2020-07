Unlock3 को लेकर दिशानिर्देश जारी, नाइट कर्फ्यू हटा- स्कूल-कॉलेज फिलहाल रहेंगे बंद

Unlock3 Guidelines: देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक3 (Unlock3) के लिए गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं. सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल बंद रखा जाएगा. साथ ही साथ सिनेमाघरों को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है. वहीं, जिम और योगा को 5 अगस्त से खोलने अनुमति दी गई है. इसके साथ-साथ मेट्रो सेवाओं पर लगी रोक जारी रहेगी. बता दें कि बीते मार्च महीने में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था और उसी समय सिनेमाघरों, जिमों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था. अब धीरे-धीरे अनलॉक के माध्यम से ढील दी जा रही है.



Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K