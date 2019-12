पटना में नीतीश कुमार के 'लापता' होने के लगाए गए पोस्टर, उन पर लिखा है, 'ध्यान से देखिए इस चेहरे को...'

बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर पर लिखा गया है कि नीतीश कुमार लापता हैं, जो भी उन्हें ढूंढ़ कर लाएगा बिहार उसका आभारी रहेगा. एक पोस्टर पर लिखा है कि अदृश्य मुख्यमंत्री जो पांच वर्ष में सिर्फ एकदिन शपथ ग्रहण के समय दिखाई देता है. वहीं एक अन्य जगह लगाए गए पोस्टर पर लिखा गया है 'ध्यान से देखिए इस चेहरे को यह कई दिनों से न दिखा है न सुना गया है.' CAA और NRC के विरोध में लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है गूंगा, बहरा और अंधा मुख्यमंत्री.

गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाईटेड ने नागरिकता संशोधन विधेयक का संसद में समर्थन किया था, जिसके बाद से प्रमुख विपक्षी दल राजद लगातार उनके ऊपर हमलावर है. JDU के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने भी CAA का विरोध किया था.

Bihar: 'Missing' posters of Chief Minister Nitish Kumar put up across the city in Patna. pic.twitter.com/IZcMu230Km