MP : खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह का निधन, लंबे समय से थे बीमार, दिल्ली के मेदांता में चल रहा था इलाज

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'खंडवा से लोकसभा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन से दुखी हूं. उन्हें संसदीय कार्यवाही में योगदान, मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक कौशल और प्रयासों के लिए याद किया जाएगा. उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.'

BJP MP from Khandwa, Nand Kumar Singh Chauhan passed away in Medanta Hospital, Delhi-NCR last night. He had tested positive for #COVID19 and was undergoing treatment here.



(Pic Source: Lok Sabha) pic.twitter.com/bUJVskIsiW