मुलायम सिंह की पीएम मोदी के लिए कामना : सपा हुई दुखी, कांग्रेस को अपना फायदा नजर आया

समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने सबके साथ मिलकर काम किया है और वह उनके फिर से प्रधानमंत्री बनने की कामना करते हैं. उनके इस बयान पर जहां समाजवादी पार्टी ही हैरत में पड़कर दुखी हो गई वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस बयान से बीजेपी को नहीं कांग्रेस को फायदा मिलेगा.

मुलायम सिंह के पुराने करीबी और समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता आजम खान ने मुलायम सिंह के बयान पर दुख जताते हुए कहा कि यह बयान उनके मुंह में डाला गया है. यह नेता जी (मुलायम सिंह) का बयान नहीं है. यह बयान उनसे दिलवाया गया है.

यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने संबंधी मुलायम सिंह यादव के बयान पर कहा कि इससे बीजेपी को नहीं, बल्कि कांग्रेस को फायदा होगा. तिवारी ने कहा कि मुलायम सिंह ने लोकसभा में मोदी के दोबारा पीएम बनने की कामना की. उन्होंने किन परिस्थितियों में यह किया, पता नहीं. लेकिन इतना तय है कि इससे कांग्रेस को ही फायदा होने वाला है.

तिवारी ने कहा कि मुलायम के कहने से ही कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, इससे उलट समाजवादी पार्टी का अपना वोटर जरूर आशंकित होगा और सोचेगा कि पार्टी के संस्थापक तो मोदी की पैरवी कर रहे हैं, लिहाजा वह वोट कांग्रेस को देगा.

