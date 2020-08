मुंबई और आसपास के क्षेत्र में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी, चल सकती हैं तेज हवाएं

बारिश का कहर झेल रही मुंबई में भरभराकर गिरा बिल्डिंग का एक हिस्‍सा, VIDEO वायरल

Palghar,Thane,Mumbai,Raigad,Rtn likely to recv hvy to vry hvy RF in nxt 24 hrs, gusty winds.Ghat areas of M Mah similar pattern with possibilities of isol extremely hvy RF towards Northside. Similar trend tomorrow too. Vidarbha:Orange Warnings for 48 hrs. IMD @RMC_Mumbai pic.twitter.com/tfPUthr31V

IMD मुंबई के डायरेक्‍टर जनरल केएस होसलीकर ने ट्वीट करके बताया कि मुंबई और ठाणे में पिछीले 24 घंटों में 120 MM बारिया रिकॉर्ड की गई है.

Mumbai,Thane NM recd mod to hvy- wide spread RF in 24 hrs with 1,2 stns crossing 120 mm too. Latest radar/satellite images indicate very active monsoon ovr Konkan,more on N Konkan including Mumbai, Thane.Trend to cont nxt 24 hrs with interiors too.

Greetings for Ganapati Festival pic.twitter.com/lwWtBTEwuQ