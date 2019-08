कश्मीर में 'खामोश' भरे माहौल में मन रही ईद, श्रीनगर की ज्यादातर बड़ी मस्जिदों में नहीं पढ़ने दी गई नमाज

आज ईद-उल-अजहा (Eid Ul Adha) है. देशभर में ईद मनाई जा रही हैं. लोग नमाज अदा रहे हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं. उधर, ईद के मौके पर घाटी में सुरक्षाबल पूरी तरह मुस्तैद हैं. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में सड़कें सोमवार को सुनसान दिखीं, क्योंकि श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा प्रतिबंधों के तहत ईद-अल-अजहा मनाया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर की अधिकांश बड़ी मस्जिदों में ईद के नमाज की अनुमति नहीं दी गई. सरकार की तरफ से शेयर की गई तस्वीरों के अनुसार, श्रीनगर की छोटी-छोटी मस्जिदों में ईद की नमाज आयोजित की गई. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया कि ईद की नमाज़ शांतिपूर्ण रही.

#Eid#prayers concluded #peacefully in various parts of the #valley. No untoward incident reported so far. @JmuKmrPolice@diprjk@PIBHomeAffairs