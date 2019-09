पश्चिम बंगाल में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया तर्पण

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा (JP Nadda) ने पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक हिंसा में 'जान गंवाने वाले' 'भाजपा (BJP) के 80 कार्यकर्ताओं' का शनिवार को 'तर्पण' किया. इस दौरान नड्डा ने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की. मौके पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे. 'तर्पण' पितृ पक्ष में की जाने वाली एक ऐसी रस्म है जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें जल अर्पित किया जाता है. भाजपा सूत्रों ने शुक्रवार को बताया था कि इससे भाजपा राज्य में व्यापक स्तर पर राजनीतिक हिंसा के मुद्दे को उजागर करेगी. पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने राज्य में अपनी पैठ बनाई है.

