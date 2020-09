कृषि बिल के खिलाफ देशभर में किसानों का चक्का जाम, पंजाब में रेलवे ट्रैक पर डटे आंदोलनकारी, 13 जोड़ी ट्रेनें टर्मिनेट

देशव्यापी बंद को देखते हुए पंजाब के लुधियाना के लाडोवाल टॉल प्लाजा पर पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. वहां अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है ताकि किसी अनहोनी से निपटा जा सके. लुधियाना पुलिस प्रशासन ने कहा है कि किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन का भरोसा दिया है. राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से अपील की है कि वो राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखें और आंदोलन के दौरान भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखें.

