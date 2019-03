PNB SCAM: भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार, कोर्ट में किया जाएगा पेश

पीएनबी घोटाले (PNB Scam) के मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे वेस्‍टमिंस्‍टर की कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां वो जमानत के लिए अपील कर सकते हैं. गिरफ्तारी के बाद यह उम्‍मीद जगी है कि उसे भारत प्रत्‍यर्पित किया जा सकता है. इससे पहले नीरव मोदी (Nirav Modi) की गिरफ्तारी के लिए लंदन की एक अदालत ने वारंट जारी किया था. इसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि नीरव मोदी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है. सूत्रों के हवाले से खबर थी कि लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी (Nirav Modi News) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंटईडी (ED) के अनुरोध पर किया है. बता दें कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi)को हाल ही में लंदन में देखा गया था.

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी को हाल में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा वारंट जारी करने के बारे में सूचित किया गया था और नीरव मोदी को जल्द ही स्थानीय पुलिस (लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस) द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वारंट जारी किया गया और बाद में ईडी को सूचित किया गया था. उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी जमानत के लिए अदालत के समक्ष लाया जायेगा और उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी कार्यवाही उसके बाद शुरू होगी.

भगोड़े डायमंड कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की सड़कों पर देखे जाने का दावा ब्रिटिश न्यूजपेपर द टेलीग्राफ ने किया था. इतना ही नहीं, अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया था कि नीरव मोदी अब लंदन के ही एक इलाके में हीरा का कारोबार चला रहा है. अखबार द्वारा साझा की गई दो मिनट के वीडियो क्लिप में भारत का वांटेड नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एक पत्रकार के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है.

