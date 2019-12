नित्यानंद बोला, 'मुझे कोई नहीं छू सकता, न कोई कोर्ट मुकदमा चला सकती है', VIDEO वायरल

बलात्कार और यौन शोषण का आरोपी और खुद को भगवान बताने वाला नित्यानंद इन दिनों फरार चल रहा है. पुलिस और जांच ऐजेंसियां उसे ढूंढने में लगी हैं. इसी बीच उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहा है कि उसे कोई भी नहीं छू सकता है और न कोई अदालत उस पर मुकदमा चला सकती है. वीडियो में वो खुद को परमेश्वर और शिव बता रहा है. मालूम हो नित्यानंद बच्चों के अपहरण और अहमदाबाद के अपने आश्रम में उन्हें बंधक बनाने के मामले में गुजरात पुलिस का वांछित है.

वीडियो में नित्यानंद कहता है, "पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है. मैं कहता हूं नित्यानंद से मत उलझो. लेकिन अगर तुम यहां होकर मुझे अपनी निष्ठा दिखाते हो तो मैं तुम्हें वास्तविकता और सच्चाई का खुलासा करके अपनी निष्ठा दिखाऊंगा. अब मुझे कोई भी छू नहीं सकता.- मैं परम शिव हूं. समझे. सच का खुलासा करने के लिए कोई बेवकूफ अदालत मुझ पर मुकदमा नहीं कर सकती. मैं परम शिव हूं. ”

"No judiciary can touch me. M param shiva"

