नीतीश सरकार ने 5 नए नगर निगम बनाने की दी मंजूरी, 103 नए नगर पंचायत को भी हरी झंडी- देखें लिस्ट

आज संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में जिन पांच नगर परिषदों को अपग्रेड कर नगर निगम में बदलने की मंजूरी दी गई है उनमें सासाराम, बेतिया मोतीहारी, मधुबनी और समस्तीपुर शामिल हैं. अब ये सभी नगर परिषद नगर निगम कहलाएंगे.

इसके अलावा जिन 103 नए नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी गई है, उनमें पटना जिले की दो (पुनपुन और पालीगंज), नालंदा जिले की नौ, भोजपुर की एक, बक्सर की दो, कैमूर की तीन, रोहतास की चार, मुजफ्फरपुर की सात, पश्चिम चंपारण की दो, वैशाली की तीन, और मुंगेर व जमुई की एक-एक पंचायत शामिल है.

इसके अलावा शेखपुरा की दो, खगड़िया की चार, गया की पांच, औरंगाबाद की दो, नवादा और अरवल की एक-एक, जहानाबाद की दो, पूर्णिया की आठ, कटिहार की पांच, अररिया की तीन, किशनगंज की एक, सिवान की छह, सारण की तीन, दरभंगा की नौ, मधुबनी की एक, समस्तीपुर की दो, भागलपुर और सहरसा की चार पंचायतें शामिल हैं.

Bihar Cabinet approves a proposal for creation of 103 new nagar panchayats & 8 new nagar parishads, upgradation of 32 nagar panchayats to nagar parishads & 5 nagar parishads to municipal corporations.