चिदंबरम ने "किसानों के गुस्से" को लेकर चेताया, बोले- कोई भी सरकार अन्नदाताओं के कोप का...

चिदंबरम की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय दी गई जब कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है. किसान संगठनों के नेता आज की बैठक से पहले इस बात के संकेत दे चुके हैं कि सरकार के पास तीनों कानून को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

My favourite poet Saint Tiruvalluvar wrote 2000 years ago that “If farmers fold their hands, even a person who has renounced life cannot survive”



How true it is today. No government can face the wrath of farmers who believe they are being deceived.