बेंगलुरु में कल से नहीं होगा लॉकडाउन, सिर्फ कन्टेन्मेंट जोन्स में लागू रहेगी सख्ती: येदियुरप्पा

Bengaluru Lockdown News: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस से 11 लाख 55 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 28 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने कहा कि बेंगलुरु में बुधवार से लॉकडाउन नहीं रहेगा और सिर्फ कन्टेन्मेंट जोन्स में ही सख्ती रहेगी. मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि, बुधवार से कोई लॉकडाउन नहीं होगा, लोगों को काम पर लौटने की जरूरत है, अर्थव्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है. हमें स्थिर अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हुए कोरोनावायरस से लड़ना होगा. लॉकडाउन समाधान नहीं है, अब प्रतिबंध केवल कन्टेन्मेंट जोन्स में रखा जाएगा.



People who came from Maharastra and Tamil Nadu added to the #COVID19 cases in Karnataka... Experts have suggested a 5T strategy - Trace, Track, Test, Treat and Technology: Karnataka CM BS Yediyurappa https://t.co/JjLwcbIgV1