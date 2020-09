'किसी ने नहीं गिराया बाबरी मस्जिद को'': कोर्ट के फैसले के बाद ट्विटर पर जमकर आए रिएक्शन

ट्विटर पर एक ट्रेंडिंग हैशटैग चलाया जा रहा है ' नो वन किल जैसिका' की तर्ज पर "नो वन डिमोलिश बाबरी" ट्रेंड कराया जा रहा है. 28 साल के इंतजार के बाद आए फैसले के बारे में कई राजनेताओं, यहां तक ​​कि अभिनेताओं ने भी ट्वीट किया. कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने फैसले को "चौंकाने वाला" बताया. कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी ने कहा '' तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस विध्वंस को "कानून का घोर उल्लंघन" कहा था. यह फैसला शर्म की बात है."

The Babri verdict is shocking, it goes contrary to principles of natural justice & even the SC's observation

अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने हिंदी में ट्वीट किया, "बाबरी मस्जिद अपने आप गिर गई." गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने बाबरी मस्जिद के बारे में तब और पिछले साल दो पत्रिकाओं की एक तस्वीर साझा की और ट्वीट किया: "1992 और 2019 ... और 2020 में: आज, वास्तव में किसी ने भी #BabriMasjid को ध्वस्त नहीं किया. जैसा कि कपिल मिश्रा वास्तव में शांति के महान दूत हैं. बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा वास्तव में सिर्फ एक फर्जी खबर थी. 2014 से पहले की सभी मीडिया खबरें फर्जी खबरें थीं, केवल बीजेपी की मीडिया सच्चाई है.''

अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने हिंदी में ट्वीट किया, "इस जगह के ऊपर एक अदालत है, जहां प्रकाश है और अंधेरा नहीं है." फैसले के खिलाफ कई अन्य लोगों ने भी ट्वीट किया. गौरतलब है कि पिछले 28 वर्षों में, मामले ने कई मोड़ देखे हैं. 1992 में दो मुकदमे दर्ज किए गए, जो अंततः बढ़कर 49 हो गए. दूसरा मामला, एफआईआर नंबर 198 में, आडवाणी, जोशी और उमा भारती को धार्मिक भावना को भड़काने और दंगा भड़काने के लिए नामित किया था.

Babri Masjid magically fell by itself on 6th December '92. Nothing else happened. There was no rath yatra (that was followed by massacres wherever it passed), no hate speech and call to violence, no demolition, and hence no criminality.



Goodbye democracy

Goodbye Rule of Law