महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी BJD, नवीन पटनायक बोले- कांग्रेस-बीजेपी से समान दूरी बनाए रखेंगे

ओडिशा के मुख्यमंत्री एवं बीजू जनता दल (बीजद) प्रमुख नवीन पटनायक (Naveen patnaik) ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी. बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को कहा कि 'BJD महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी. पार्टी पहले की ही तरह कांग्रेस तथा BJP दोनों से बराबर दूरी बनाए रखेगी'. ऐसी खबरें थीं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है, मगर नवीन पटनायक ने विपक्ष की कवायद को झटका दे दिया है. बता दें कि इससे पहले मंगलवार को नवीन पटनायक ने कहा था कि विपक्षी दलों के महागठबंधन (Mahagathbandhan) में शामिल होने के विषय पर फैसला उनकी पार्टी बाद में करेगी क्योंकि उसे अपने निर्णय को ठोस रूप देने के लिए कुछ वक्त चाहिए.

BJD president & Odisha CM Naveen Patnaik: BJD will not be part of the Mahagathabandhan. The party will continue to remain equidistant from both BJP & Congress. pic.twitter.com/375yeog7nv